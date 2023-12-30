Як Велика Британія: США хочуть підписати з Україною угоду про гарантії безпеки

Як Велика Британія: США хочуть підписати з Україною угоду про гарантії безпеки
США мають намір підписати з Україною угоду про гарантії безпеки, аналогічну тій, яку сьогодні в Києві підписали з Великобританією. Відповідні переговори вже тривають.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила на брифінгу посол США в Україні Бріджит Брінк.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, коментуючи новину про підписання такого документа з Великою Британією.

Про це вона заявила журналістам у п’ятницю у Києві.

Посол Брінк наголосила, що досягнення подібної домовленості є задачею, яку поставив президент США. "Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію".

"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – підкреслила дипломатка.

Брінк не стала уточнювати обриси чи можливі терміни майбутньої угоди, оскільки переговори тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити "міст для гарантування безпеки", доки це членство не стало реальністю.

"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – нагадала вона.

Як повідомлялося, під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Окрема частина угоди присвячена діям на випадок нового збройного нападу Росії.

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Теги: Україна, США, безпекові гарантії
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