В Україні по-новому оформлюватимуть пачки з цигарками





Крім того, оновляться й самі медичні попередження,- повідомляє



Нові правила передбачені рішенням Кабінету міністрів, ухваленим ще восени 2023 року. Слід враховувати, що дизайн пачок цигарок не зміниться миттєво – у продажу вони будуть з'являтися у міру реалізації старих запасів.



Зміни завершують процес імплементації в Україні Директиви ЄС 40/2014. Вона ж, до речі, передбачає заборону ароматизованих цигарок та тютюну для самокруток.



Макети попереджень доступні за посиланням. Загалом затверджено 14 наборів таких "оголошень".



Кожне з них містить зображення з фотоприкладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами. Наприклад, "куріння викликає серцево-судинні захворювання", "куріння викликає інсульти та інвалідність", "куріння викликає 9 з 10 випадків раку легенів" та ін.



Крім того, на всіх пачках розміщується QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я "Я кидаю курити". Там опубліковано інформацію про доказові та дієві методи, які допоможуть кинути палити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 11 січня 2024 року набули чинності нові європейські правила оформлення сигаретних пачок. Тепер інформація про шкоду куріння займатиме до 65% площі пачки.Крім того, оновляться й самі медичні попередження,- повідомляє Obozrevatel. Нові правила передбачені рішенням Кабінету міністрів, ухваленим ще восени 2023 року. Слід враховувати, що дизайн пачок цигарок не зміниться миттєво – у продажу вони будуть з'являтися у міру реалізації старих запасів.Зміни завершують процес імплементації в Україні Директиви ЄС 40/2014. Вона ж, до речі, передбачає заборону ароматизованих цигарок та тютюну для самокруток.Макети попереджень доступні за посиланням. Загалом затверджено 14 наборів таких "оголошень".Кожне з них містить зображення з фотоприкладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами. Наприклад, "куріння викликає серцево-судинні захворювання", "куріння викликає інсульти та інвалідність", "куріння викликає 9 з 10 випадків раку легенів" та ін.Крім того, на всіх пачках розміщується QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я "Я кидаю курити". Там опубліковано інформацію про доказові та дієві методи, які допоможуть кинути палити.

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