В Україні по-новому оформлюватимуть пачки з цигарками

В Україні по-новому оформлюватимуть пачки з цигарками
В Україні з 11 січня 2024 року набули чинності нові європейські правила оформлення сигаретних пачок. Тепер інформація про шкоду куріння займатиме до 65% площі пачки.

Крім того, оновляться й самі медичні попередження,- повідомляє Obozrevatel.

Нові правила передбачені рішенням Кабінету міністрів, ухваленим ще восени 2023 року. Слід враховувати, що дизайн пачок цигарок не зміниться миттєво – у продажу вони будуть з'являтися у міру реалізації старих запасів.
В Україні по-новому оформлюватимуть пачки з цигарками

Зміни завершують процес імплементації в Україні Директиви ЄС 40/2014. Вона ж, до речі, передбачає заборону ароматизованих цигарок та тютюну для самокруток.

Макети попереджень доступні за посиланням. Загалом затверджено 14 наборів таких "оголошень".

Кожне з них містить зображення з фотоприкладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами. Наприклад, "куріння викликає серцево-судинні захворювання", "куріння викликає інсульти та інвалідність", "куріння викликає 9 з 10 випадків раку легенів" та ін.

Крім того, на всіх пачках розміщується QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я "Я кидаю курити". Там опубліковано інформацію про доказові та дієві методи, які допоможуть кинути палити.

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Теги: цигарки, маркування
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