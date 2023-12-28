Волинські волонтери збирають гроші на авто для підрозділу земляка

Вадима Демченка, який служить у складі 127 бригади.



Збір коштів організувала місцева волонтерка Олександра Шептор, - пише



У коментарі журналістам Олександра розповіла, що до неї звернувся військовий з Іванич Вадим Демченко, який наразі захищає рідну країну в складі 417 окремого стрілецького батальйону 127 бригади. Бійцю та його побратимам терміново потрібен автомобіль для виконання бойових завдань.



“Наш захисник, іваничівець, наш герой звернувся по допомогу, бо самим все витягнути важко. Демченко Вадим Сергійович (Гашук) просить підтримати його та хлопців. Не зважаючи на свій юний вік, а йому всього лише 24 роки, він вже старшина взводу. І ми пишаємось такими хлопцями. Вони вже герої для громади, бо добровільно стали на наш захист, поки багато ховались від повісток. Тож віддайте належне і допоможіть хлопцям вижити. Часу, як завжди обмаль, тим більше в такий холод собачий. Надіюсь на підтримку і свідомість кожного”, – наголосила волонтерка.



З необхідних 90 тисяч гривень Олександра наразі, завдяки допомозі небайдужих, зібрала 16 тисяч гривень.



Долучитися до термінового збору можна, перерахувавши кошти за реквізитами:



Банківська карта: 5457 0822 7031 0522

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває терміновий збір коштів на автомобіль для підрозділу військового з Іванич, який служить у складі 127 бригади.Збір коштів організувала місцева волонтерка, - пише БУГ. У коментарі журналістам Олександра розповіла, що до неї звернувся військовий з Іванич Вадим Демченко, який наразі захищає рідну країну в складі 417 окремого стрілецького батальйону 127 бригади. Бійцю та його побратимам терміново потрібен автомобіль для виконання бойових завдань.“Наш захисник, іваничівець, наш герой звернувся по допомогу, бо самим все витягнути важко. Демченко Вадим Сергійович (Гашук) просить підтримати його та хлопців. Не зважаючи на свій юний вік, а йому всього лише 24 роки, він вже старшина взводу. І ми пишаємось такими хлопцями. Вони вже герої для громади, бо добровільно стали на наш захист, поки багато ховались від повісток. Тож віддайте належне і допоможіть хлопцям вижити. Часу, як завжди обмаль, тим більше в такий холод собачий. Надіюсь на підтримку і свідомість кожного”, – наголосила волонтерка.З необхідних 90 тисяч гривень Олександра наразі, завдяки допомозі небайдужих, зібрала 16 тисяч гривень.Долучитися до термінового збору можна, перерахувавши кошти за реквізитами:Банківська карта: 5457 0822 7031 0522

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію