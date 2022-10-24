Ракети над Волинню: окупанти знову завдали масованого удару по Україні

Ракети над Волинню: окупанти знову завдали масованого удару по Україні
Зранку 13 січня росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу обстріл дуже нагадував атаку 8 січня. Росіяни традиційно почали атаку із застосування дронів Shahed. Кілька груп дронів-камікадзе атакували Україну з півночі.

Близько 02:00 було зафіксовано зліт до 10 бортів Ту-95 з аеродрому «Оленья». Біля 5:30 було підтверджено перші пуски крилатих ракет.

Вже за годину було зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області, які атакували Україну ракетами «Кинджал».

Ракети, як і минулого разу, багато маневрували і змінювали напрямки свого руху по Україні. Судячи з повідомлень Повітряних сил, значна частина ракет летіла на захід України. Повідомлялось про рух ракет на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині і Волині.

Також відомо, що під ударами були Дніпропетровська, Сумська та Кіровоградська області. Наразі жодної інформації про наслідки ударів чи падіння уламків ракет немає. Повітряні сили повідомлять деталі ракетного удару згодом.

Ворогом було застосовано крилаті ракети Х-101/555 запущені бортами Ту-95, аеробалістичні ракети комплексу Х-47М2 «Кинджал» з бортів МіГ-31К, балістичні ракети ЗРК С400/ОТРК «Іскандер-М» з Криму, надзвукові ракети Х-22/32 з бортів Ту-22м3 з Брянської та Курської областей, керовані авіаційні ракети різниз типів з бортів тактичної авіації Су-34.

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Теги: Волинь, війна з росією, повітряна атака
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