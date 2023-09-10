За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських загарбників
Загальні бойові втрати російських загарбників на 13 січня склали 369 160 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 700 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.01.24 орієнтовно склали:

- особового складу‒ близько 369 160 (+700) осіб
- танків ‒ 6065 (+5)
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11269 (+15)
- артилерійських систем – 8728 (+18)
- РСЗВ – 957
- засоби ППО ‒ 646 (+4)
- літаків – 329
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12)
- крилаті ракети ‒ 1806
- кораблі /катери ‒ 23
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 11632 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 1345 (+6)

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Теги: війна, втрати окупантів
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