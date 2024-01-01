До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв





Інформацію про це опублікувала волонтерка Анастасія Рудик, передає



Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 13 січня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Інформацію про це опублікувала волонтерка Анастасія Рудик, передає ВСН Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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