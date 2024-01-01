До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв

До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв
У суботу, 13 січня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Інформацію про це опублікувала волонтерка Анастасія Рудик, передає ВСН.

Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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