На виїзд з України очікують майже 1800 вантажівок та 43 авто: ситуація на кордоні
Сьогодні, 11:09
Вранці 13 січня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги із автівок, автобуса, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП "Устилуг" на виїзд очікує 5 легкових автомобілів та 1 автобус. У "Нижанковичах" тим часом скупчилися 1782 вантажівки, зареєстованих в е-черзі.
На кордоні зі Словаччиною в "Малих Селменцях" та "Ужгороді" без черг. У пункті пропуску "Малий Березний" стоять 5 авто.
На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у трьох пунктах пропуску. У "Тисі" на виїзд чекають 13 машин, у "Вилку" та "Лужанці" – по 10 легковиків.
Водночас на молдовському та румунському напрямках черг не спостерігається узагалі.
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП "Устилуг" на виїзд очікує 5 легкових автомобілів та 1 автобус. У "Нижанковичах" тим часом скупчилися 1782 вантажівки, зареєстованих в е-черзі.
На кордоні зі Словаччиною в "Малих Селменцях" та "Ужгороді" без черг. У пункті пропуску "Малий Березний" стоять 5 авто.
На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у трьох пунктах пропуску. У "Тисі" на виїзд чекають 13 машин, у "Вилку" та "Лужанці" – по 10 легковиків.
Водночас на молдовському та румунському напрямках черг не спостерігається узагалі.
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