Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині

Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині
У пожежі, яка трапилася 12 січня у селищі Любешів на вулиці Березній, було двоє постраждалих. Один чоловік від отриманих опіків загинув, іншого госпіталізували у лікарню.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про пожежу до швидкої надходило. Медики надавали допомогу постраждалому 57-річному чоловікові, у нього діагностували отруєння продуктами горіння. Ще один, 75-річний чоловік, від отриманих опіків загинув, інформує ІА Волинські новини.

Нагадаємо, вчора о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів на вулиці Березній.

Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали три водяних ствола. На місці пожежі виявили тіло людини. Причина пожежі з‘ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, рятувальна операція, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На виїзд з України очікують майже 1800 вантажівок та 43 авто: ситуація на кордоні
Сьогодні, 11:09
До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:01
Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині
Сьогодні, 10:45
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських загарбників
Сьогодні, 10:07
Ракети над Волинню: окупанти знову завдали масованого удару по Україні
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля
04 січень, 08:20
У Луцьку горіла багатоповерхівка У Луцьку горіла багатоповерхівка
28 жовтень, 2023, 11:47
Що робити під час замикання новорічної гірлянди: поради волинських рятувальникиів. ВІДЕО Що робити під час замикання новорічної гірлянди: поради волинських рятувальникиів. ВІДЕО
27 грудень, 2023, 21:57
У місті на Волині підтоплює подвір'я: рятувальники відкачували воду У місті на Волині підтоплює подвір'я: рятувальники відкачували воду
24 грудень, 2023, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На виїзд з України очікують майже 1800 вантажівок та 43 авто: ситуація на кордоні
Сьогодні, 11:09
 0
До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:01
 0
Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині
Сьогодні, 10:45
 0
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 російських загарбників
Сьогодні, 10:07
 0
Ракети над Волинню: окупанти знову завдали масованого удару по Україні
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8