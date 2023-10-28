Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині





У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про пожежу до швидкої надходило. Медики надавали допомогу постраждалому 57-річному чоловікові, у нього діагностували отруєння продуктами горіння. Ще один, 75-річний чоловік, від отриманих опіків загинув, інформує ІА



Нагадаємо, вчора о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів на вулиці Березній.



Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали три водяних ствола. На місці пожежі виявили тіло людини. Причина пожежі з‘ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пожежі, яка трапилася 12 січня у селищі Любешів на вулиці Березній, було двоє постраждалих. Один чоловік від отриманих опіків загинув, іншого госпіталізували у лікарню.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що повідомлення про пожежу до швидкої надходило. Медики надавали допомогу постраждалому 57-річному чоловікові, у нього діагностували отруєння продуктами горіння. Ще один, 75-річний чоловік, від отриманих опіків загинув, інформує ІА Волинські новини. Нагадаємо, вчора о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів на вулиці Березній.Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали три водяних ствола. На місці пожежі виявили тіло людини. Причина пожежі з‘ясовується.

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