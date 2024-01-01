На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Мельник

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Мельник
Повідомили про загибель на війні з Росією 35-річного жителя села Березолуки Копачівської громади Луцького району Віталія Мельника.

Герой загинув 12 січня 2024 року від вогнепальних поранень на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Копачівській громаді.

Старший солдат Віталій Мельник був призваний на військову службу 15 лютого 2023 року. Герой загинув в районі виконання бойових завдань поблизу н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області. 3 квітня йому мало б виповнитися 36 років.

За загиблим оголошено п'ятиденну жалобу з 13 січня 2024 року, державні прапори на адміністративних будівлях мають бути приспущені.

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Теги: Герой, війна з росією, смерть воїна
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