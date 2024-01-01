На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Мельник

Повідомили про загибель на війні з Росією 35-річного жителя села Березолуки Копачівської громади Луцького районуГерой загинув 12 січня 2024 року від вогнепальних поранень на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Копачівській громаді.Старший солдат Віталій Мельник був призваний на військову службу 15 лютого 2023 року. Герой загинув в районі виконання бойових завдань поблизу н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області. 3 квітня йому мало б виповнитися 36 років.За загиблим оголошено п'ятиденну жалобу з 13 січня 2024 року, державні прапори на адміністративних будівлях мають бути приспущені.