Під Луцьком автівка виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулася зі снігоприбиральною технікою
Сьогодні, 14:01
У Жидичині сталася ДТП за участю легкового авто та снігоприбиральної техніки.
Про це повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
Сьогодні, 13 січня, близько 9:30 год на автодорозі М 19 у селі Жидичин сталася аварія.
Поліцейські встановили, що водій Audi не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та виїхав та смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Daf, яка виконувала роль снігоприбиральної техніки.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не постраждали.
На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також на чоловіка винесли постанову за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом без документів на право керування) КУпАП.
До слова, постанову винесли, бо водій-винуватець не мав страхового поліса та реєстраційного документа.
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Про це повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
Сьогодні, 13 січня, близько 9:30 год на автодорозі М 19 у селі Жидичин сталася аварія.
Поліцейські встановили, що водій Audi не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та виїхав та смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Daf, яка виконувала роль снігоприбиральної техніки.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не постраждали.
На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також на чоловіка винесли постанову за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом без документів на право керування) КУпАП.
До слова, постанову винесли, бо водій-винуватець не мав страхового поліса та реєстраційного документа.
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