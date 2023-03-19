Закон про мобілізацію: депутатів можуть позбавити броні, – ЗМІ

Закон про мобілізацію: депутатів можуть позбавити броні, – ЗМІ
Українських депутатів або інших представників істеблішменту можуть залишити без броні від мобілізації. Рішення, швидше за все, буде ухвалено.

Про це йдеться у статті "РБК-Україна" "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".

За інформацією видання, розробники законопроєкту налаштовані піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію при цьому залишать – зокрема, щодо обмежень для ухилянтів.

"Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", - сказав у розмові з виданням один із депутатів від "Слуги народу".

Як йдеться у матеріалі, ще одна ідея – відмовитися від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію, замінивши його декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію. Але проти цього виступає військове керівництво.

"Там побоюються, що в один момент отримає право на демобілізацію одразу величезна кількість військовослужбовців – тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх не буде кому", - пишуть журналісти.

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Теги: міноборони, мобілізація, вр
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