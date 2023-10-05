Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки, – НБУ
Сьогодні, 16:12
Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, – повідомляє Економічна правда.
«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», – сказав він.
Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.
«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів», – зазначив він.
Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.
«Тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив Сергій Ніколайчук.
Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.
«І не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», – зазначив представник Нацбанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, – повідомляє Економічна правда.
«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», – сказав він.
Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.
«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів», – зазначив він.
Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.
«Тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив Сергій Ніколайчук.
Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.
«І не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», – зазначив представник Нацбанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки, – НБУ
Сьогодні, 16:12
Закон про мобілізацію: депутатів можуть позбавити броні, – ЗМІ
Сьогодні, 15:16
Під Луцьком автівка виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулася зі снігоприбиральною технікою
Сьогодні, 14:01
Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк
Сьогодні, 13:02
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Мельник
Сьогодні, 12:05