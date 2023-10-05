Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки, – НБУ





Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, – повідомляє



«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», – сказав він.



Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.



«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів», – зазначив він.



Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.



«Тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив Сергій Ніколайчук.



Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.



«І не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», – зазначив представник Нацбанку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.Про це заявив заступник голови НБУ, – повідомляє Економічна правда «Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», – сказав він.Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів», – зазначив він.Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.«Тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив Сергій Ніколайчук.Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.«І не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», – зазначив представник Нацбанку.

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