Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки, – НБУ

Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки, – НБУ
Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, – повідомляє Економічна правда.

«Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», – сказав він.

Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.

«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів», – зазначив він.

Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.

«Тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив Сергій Ніколайчук.

Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.

«І не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», – зазначив представник Нацбанку.

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Теги: календар, свята, робочі дні
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