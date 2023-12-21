На Волині жінка не впоралася з керуванням і злетіла з дороги, її ушпиталили

На Волині жінка не впоралася з керуванням і злетіла з дороги, її ушпиталили
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня у Маневичах. Водійка автомобіля не впоралась з керуванням та злетіла з дороги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, які зазначили, що автопригода трапилася через слизьку дорогу. Жінку швидкою госпіталізували у лікарню.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що бригада медиків надавала допомогу одній постраждалій. Жінку з тілесними ушкодженнями було доставлено у Маневицьку центральну районну лікарню для обстеження.

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Теги: дтп, жінка, допомога
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