Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.
У Луцьку буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
По області буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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У Луцьку буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
По області буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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