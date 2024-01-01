Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.

У Луцьку буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

По області буде хмарно. Вночі помірний сніг. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Волинь, погода
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