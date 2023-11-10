На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ

На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ
На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ за участі Командувача Об’єднаних Сил Збройних сил України Генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Група військовослужбовців проходила психологічну смугу перешкод, щоб відпрацювати стійкість до подразників, які можуть виникнути під час бою, розповів Суспільному інструктор із позивним "Дубай".

За легендою навчань піхота зайшла на зачистку ворожих позицій.

Інструктор до початку повномасштабного вторгнення сім років жив у Дубаї, мав свій бізнес.

"І коли почалася війна — я вийшов на роботу, позакривав усі контракти з клієнтами та вирушив до України. Я не міг там просто сидіти", — говорить інструктор.

Далі були штурмування окопів та зачистка бліндажів. Військовослужбовець з позивним "Еколог" каже, що такі навчання відбуваються для кращої підготовки.

"Нам треба перемогти, тому маємо бути більше підготовлені, саме для того, щоб перемагати, а не вмирати, бо людське життя – це головне", — каже боєць.
На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ

Далі, за легендою, розвідники зайшли на вогневі позиції для ураження ворога на дальніх позиціях. Після виконання завдання відходили під прикриттям бронемашин. Усе відбувалося під коригуванням з командного пункту за допомоги аеророзвідки.

На Волині військовослужбовці боєздатні, вони тренують свої вміння та навички на щоденних тренуваннях і вони знають свою військову справу, — так оцінив виконання завдань командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Тих сил, які зараз є на Волині достатньо, у порівнянні із ворожою силою по той бік кордону на Білорусі. У разі зростання рівня загрози — на Волинь будуть перекинуті додаткові сили та засоби", — сказав Сергій Наєв.

З його слів, окрім навчання, на Волині укріплюють державний кордон.
На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ
На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ
На Волині відбулися бойові навчання Сил Територіальної Оборони ЗСУ

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Теги: Волинь, навчання
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