На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У зв’язку з погодними умовами між селами Старики та Перемиль Берестечківської громади Луцького району на проїжджій частині дороги утворилася колона автівок, водії яких не змогли подолати снігові намети та застрягли.



Рятувальники за допомогою буксирувального троса відтягли всі автівки та відновили рух учасникам дорожнього руху.



Загалом особовим складом частини надано допомогу водіям 14-х автомобілів, в яких перебувало 25 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 січня, рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допомогли водіям транспортних засобів, що застрягли в снігових заметах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У зв’язку з погодними умовами між селами Старики та Перемиль Берестечківської громади Луцького району на проїжджій частині дороги утворилася колона автівок, водії яких не змогли подолати снігові намети та застрягли.Рятувальники за допомогою буксирувального троса відтягли всі автівки та відновили рух учасникам дорожнього руху.Загалом особовим складом частини надано допомогу водіям 14-х автомобілів, в яких перебувало 25 людей.

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