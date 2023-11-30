На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей

На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
Сьогодні, 13 січня, рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко допомогли водіям транспортних засобів, що застрягли в снігових заметах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У зв’язку з погодними умовами між селами Старики та Перемиль Берестечківської громади Луцького району на проїжджій частині дороги утворилася колона автівок, водії яких не змогли подолати снігові намети та застрягли.

Рятувальники за допомогою буксирувального троса відтягли всі автівки та відновили рух учасникам дорожнього руху.
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей

Загалом особовим складом частини надано допомогу водіям 14-х автомобілів, в яких перебувало 25 людей.
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей

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Теги: Волинь, автомобілі, сніговий замет
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