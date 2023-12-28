Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Сьогодні, 21:32
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.
Про це пише Українська правда.
"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.
Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.
"FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту – і будьте залученими до перемоги", – закликав він.
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Про це пише Українська правда.
"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.
Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
Збираєте FPV — надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.
"FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту – і будьте залученими до перемоги", – закликав він.
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