Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі

На Волині патрульні надали допомогу двом водіям.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрулюючи у Луцьку, інспектори помітили авто, в якого була увімкнена аварійна світлова сигналізація. Керманич не міг завести свій транспортний засіб і потребував допомоги сторонніх. Інспектори не залишили громадянина у біді і спільними зусиллями привели транспортний засіб у справність.А поліцейські, які несуть службу на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, помітили автомобіль з технічною несправністю, котрий зупинився на перехресті і теж не міг продовжувати рух. Тож патрульні допомогли водію відбуксирувати транспортний засіб в безпечне місце, щоб не створювати ускладнення для інших учасників дорожнього руху.