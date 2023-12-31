14 січня на Волині: гортаючи календар

14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна" Василь Ворон (на фото).

Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналістка Тамара Зубенко та громадський активіст Сергій Рижков.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.

А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі
13 січень, 22:08
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
13 січень, 21:32
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
13 січень, 21:00
Схожі новини
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2023, 00:00
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 2023, 00:00
17 грудня на Волині: гортаючи календар 17 грудня на Волині: гортаючи календар
17 грудень, 2023, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
 0
Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі
13 січень, 22:08
 0
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
13 січень, 21:32
 0
На Волині у снігових заметах застрягли 14 автомобілей
13 січень, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8