14 січня на Волині: гортаючи календар

Василь Ворон (на фото).



Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналістка Тамара Зубенко та громадський активіст Сергій Рижков.



Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.



А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна"(на фото).Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК, журналістката громадський активістВітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію