14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна" Василь Ворон (на фото).
Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналістка Тамара Зубенко та громадський активіст Сергій Рижков.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.
А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.
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Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналістка Тамара Зубенко та громадський активіст Сергій Рижков.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.
А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.
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