У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски





Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.



"Завдяки небайдужим та свідомим громадянам в селі Велика Глуша дільничні офіцери поліції днями виявили та знищили понад 600 літрів самогонної закваски. На власника домогосподарства складені адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.



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