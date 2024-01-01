У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски

У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски
У волинянина дільничні офіцери знайшли понад 600 літрів самогонної закваски.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

"Завдяки небайдужим та свідомим громадянам в селі Велика Глуша дільничні офіцери поліції днями виявили та знищили понад 600 літрів самогонної закваски. На власника домогосподарства складені адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.
У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски

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Теги: Волинь, самогонна закваска
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