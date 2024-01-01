Росія хоче побудувати сміттєзвалища на тимчасово окупованих територіях
Сьогодні, 06:42
Росія планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях України, які обслуговуватимуть і російські регіони.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Шість таких сміттєзвалищ окупанти хочуть створити на Луганщині, ще три — на Донеччині.
Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а і з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.
За даними Центру, наразі росіяни вже практикують вивезення сміття з Ростовської області на захоплені території Донеччини. Тоді як поблизу Ростова скасували будівництво нового полігону через протести місцевих мешканців.
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Про це повідомив Центр національного спротиву.
Шість таких сміттєзвалищ окупанти хочуть створити на Луганщині, ще три — на Донеччині.
Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а і з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.
За даними Центру, наразі росіяни вже практикують вивезення сміття з Ростовської області на захоплені території Донеччини. Тоді як поблизу Ростова скасували будівництво нового полігону через протести місцевих мешканців.
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