Росія хоче побудувати сміттєзвалища на тимчасово окупованих територіях

Росія хоче побудувати сміттєзвалища на тимчасово окупованих територіях
Росія планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях України, які обслуговуватимуть і російські регіони.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Шість таких сміттєзвалищ окупанти хочуть створити на Луганщині, ще три — на Донеччині.

Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а і з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.

За даними Центру, наразі росіяни вже практикують вивезення сміття з Ростовської області на захоплені території Донеччини. Тоді як поблизу Ростова скасували будівництво нового полігону через протести місцевих мешканців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія хоче побудувати сміттєзвалища на тимчасово окупованих територіях
Сьогодні, 06:42
У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски
Сьогодні, 04:47
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
Сьогодні, 02:18
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
Схожі новини
Минула ніч була найспокійнішою за останній час, – Ігнат Минула ніч була найспокійнішою за останній час, – Ігнат
12 січень, 16:01
«Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов «Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов
12 січень, 11:55
Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнень, – Генштаб Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнень, – Генштаб
12 січень, 08:45
Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність» Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність»
11 січень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія хоче побудувати сміттєзвалища на тимчасово окупованих територіях
Сьогодні, 06:42
 0
У волинянина дільничні офіцери виявили понад 600 літрів самогонної закваски
Сьогодні, 04:47
 0
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
Сьогодні, 02:18
 0
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
 0
Медіа
відео
1/8