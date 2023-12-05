На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки





Під час коляди збирали кошти на дрони, пише



Рекорд встановили під час наймасовішого з’їзду вертепів, який став завершальним заходом благодійної акції «Різдвяні пташки». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів».



Гаслом акції стало «Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!» Організатори поставили мету — зібрати під час колядування кошти на дрони для 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.



Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.



«Мета — об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80 бригади», — каже о. Іван Гром.



Усі колективи, які зголосилися взяти участь, перед різдвяними святами отримали для колядування спеціальну різдвяну зірку в кольорах емблеми 80 бригади.



Кошти зібранні колядниками та вертепами переказали на спеціальний рахунок для закупівлі дронів. Загалом під час різдвяних свят зібрали понад 4,7 млн гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мшанець Самбірського району Львівської області встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. 105 вертепів зі Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували «Там во Бахмуті».Під час коляди збирали кошти на дрони, пише Громадське Рекорд встановили під час наймасовішого з’їзду вертепів, який став завершальним заходом благодійної акції «Різдвяні пташки». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів».Гаслом акції стало «Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!» Організатори поставили мету — зібрати під час колядування кошти на дрони для 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отецьта священник зі Стрілківської громади отець«Мета — об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80 бригади», — каже о. Іван Гром.Усі колективи, які зголосилися взяти участь, перед різдвяними святами отримали для колядування спеціальну різдвяну зірку в кольорах емблеми 80 бригади.Кошти зібранні колядниками та вертепами переказали на спеціальний рахунок для закупівлі дронів. Загалом під час різдвяних свят зібрали понад 4,7 млн гривень.

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