На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки

На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
У селі Мшанець Самбірського району Львівської області встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. 105 вертепів зі Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували «Там во Бахмуті».

Під час коляди збирали кошти на дрони, пише Громадське.

Рекорд встановили під час наймасовішого з’їзду вертепів, який став завершальним заходом благодійної акції «Різдвяні пташки». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів».

Гаслом акції стало «Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!» Організатори поставили мету — зібрати під час колядування кошти на дрони для 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.

«Мета — об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80 бригади», — каже о. Іван Гром.

Усі колективи, які зголосилися взяти участь, перед різдвяними святами отримали для колядування спеціальну різдвяну зірку в кольорах емблеми 80 бригади.
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки

Кошти зібранні колядниками та вертепами переказали на спеціальний рахунок для закупівлі дронів. Загалом під час різдвяних свят зібрали понад 4,7 млн гривень.
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, колядка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
Сьогодні, 02:18
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі
13 січень, 22:08
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
13 січень, 21:32
Схожі новини
У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича
01 січень, 09:02
Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури
05 грудень, 2023, 09:20
Нічна атака «шахедами»: на Львівщині – 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури Нічна атака «шахедами»: на Львівщині – 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури
03 листопад, 2023, 09:09
У Львівській області напали на Тищенка: поліція відкрила справу У Львівській області напали на Тищенка: поліція відкрила справу
29 жовтень, 2023, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки
Сьогодні, 02:18
 0
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
13 січень, 23:20
 0
Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі
13 січень, 22:08
 0
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
13 січень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8