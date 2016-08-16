У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною





Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише



"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.



Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.



Раніше Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Румунські фермери припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною, яке почали в суботу.Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише Українська правда "Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.Раніше Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".

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