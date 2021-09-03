У Києві горів ТРЦ, евакуювали близько 200 людей





Про це Віталій Кличко.



"У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей з ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння. Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.



Згодом він повідомив, що із ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, евакуювали близько 200 людей. Виявили один осередок пожежі. Наразі її гасять. Екстрені служби працюють на місці. На цей час постраждалих немає. До медиків ніхто не звертався.



"У ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей. До медиків наразі звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння. Медики їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася.



До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ «Космополит».



- Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Пожежу, що виникла на 4 поверсі ТРЦ, ліквідували. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей", - повідомив Кличко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Соломʼянському районі Києва горів торгово-розважальний центр «Космополит».Про це повідомив мер Києва"У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей з ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння. Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.Згодом він повідомив, що із ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, евакуювали близько 200 людей. Виявили один осередок пожежі. Наразі її гасять. Екстрені служби працюють на місці. На цей час постраждалих немає. До медиків ніхто не звертався."У ТРЦ «Космополит», де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей. До медиків наразі звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння. Медики їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася.До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ «Космополит».- Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Пожежу, що виникла на 4 поверсі ТРЦ, ліквідували. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей", - повідомив Кличко.

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