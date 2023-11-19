Волинський майстер виготовив ляльку-мотанку з гусячих яєць

Волинський майстер виготовив ляльку-мотанку з гусячих яєць
Волинський майстер з Володимира Анатолій Бойко виготовив ляльку-мотанку із чотирьох гусячих яєць.

Виріб майстер оздобив металом та бурштином, розповів Суспільному Анатолій Бойко.

З його слів, він ніколи не засікає час створення своїх виробів, бо це творчий процес. Минулого року він розпочав працювати саме над корпусом та основною частиною цієї ляльки-мотанки. Потім була перерва, бо не знав, як далі практично реалізувати свій задум. А саме: прикріпити інші частини виробу до основної.

"Все тримається на клеї. Його я розробив сам. Робота над цією лялькою тривала поступово. Щоб усі деталі приклеїлися і добре закріпилися треба був час, щоб вони просохли", — каже Анатолій Бойко.

Це не перша лялька-мотанка, яку створив майстер. Її, каже, майстер зберігатиме у своїй приватній колекції та продавати не збирається.

Волинський майстер виготовив ляльку-мотанку з гусячих яєць

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Теги: лялька, яйця
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