Волинський майстер виготовив ляльку-мотанку з гусячих яєць





Виріб майстер оздобив металом та бурштином, розповів Анатолій Бойко.



З його слів, він ніколи не засікає час створення своїх виробів, бо це творчий процес. Минулого року він розпочав працювати саме над корпусом та основною частиною цієї ляльки-мотанки. Потім була перерва, бо не знав, як далі практично реалізувати свій задум. А саме: прикріпити інші частини виробу до основної.



"Все тримається на клеї. Його я розробив сам. Робота над цією лялькою тривала поступово. Щоб усі деталі приклеїлися і добре закріпилися треба був час, щоб вони просохли", — каже Анатолій Бойко.



Це не перша лялька-мотанка, яку створив майстер. Її, каже, майстер зберігатиме у своїй приватній колекції та продавати не збирається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський майстер з Володимира Анатолій Бойко виготовив ляльку-мотанку із чотирьох гусячих яєць.Виріб майстер оздобив металом та бурштином, розповів Суспільному З його слів, він ніколи не засікає час створення своїх виробів, бо це творчий процес. Минулого року він розпочав працювати саме над корпусом та основною частиною цієї ляльки-мотанки. Потім була перерва, бо не знав, як далі практично реалізувати свій задум. А саме: прикріпити інші частини виробу до основної."Все тримається на клеї. Його я розробив сам. Робота над цією лялькою тривала поступово. Щоб усі деталі приклеїлися і добре закріпилися треба був час, щоб вони просохли", — каже Анатолій Бойко.Це не перша лялька-мотанка, яку створив майстер. Її, каже, майстер зберігатиме у своїй приватній колекції та продавати не збирається.

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