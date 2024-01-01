Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк





Житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович, 04.07.1968 р.н., помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань.



«Серце солдата зупинилося. Ще одне життя згасло... Тепер Захисник, поповнивши Небесне воїнство, захищатиме рідних та Україну з небес», – написав голова громади Віталій Бірук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівську громаду надійшла сумна звістка із фронту.Житель села Жиричі, старший солдат, 04.07.1968 р.н., помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань.«Серце солдата зупинилося. Ще одне життя згасло... Тепер Захисник, поповнивши Небесне воїнство, захищатиме рідних та Україну з небес», – написав голова громади

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