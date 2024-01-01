Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк
Сьогодні, 13:02
У Ратнівську громаду надійшла сумна звістка із фронту.
Житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович, 04.07.1968 р.н., помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань.
«Серце солдата зупинилося. Ще одне життя згасло... Тепер Захисник, поповнивши Небесне воїнство, захищатиме рідних та Україну з небес», – написав голова громади Віталій Бірук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович, 04.07.1968 р.н., помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань.
«Серце солдата зупинилося. Ще одне життя згасло... Тепер Захисник, поповнивши Небесне воїнство, захищатиме рідних та Україну з небес», – написав голова громади Віталій Бірук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк
Сьогодні, 13:02
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Мельник
Сьогодні, 12:05
До Луцька вп'яте за три дні привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:01
Одна людина загинула, є постраждалі: подробиці пожежі на Волині
Сьогодні, 10:45