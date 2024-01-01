Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк

Не витримало серце: на фронті помер воїн з Волині Павло Фісюк
У Ратнівську громаду надійшла сумна звістка із фронту.

Житель села Жиричі, старший солдат Фісюк Павло Лікандрович, 04.07.1968 р.н., помер від гострої коронарної смерті в районі виконання бойових завдань.

«Серце солдата зупинилося. Ще одне життя згасло... Тепер Захисник, поповнивши Небесне воїнство, захищатиме рідних та Україну з небес», – написав голова громади Віталій Бірук.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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