Луцькі любителі зимової риболовлі розповіли про небезпечні випадки зі свого досвіду





Ррятувальники й водолази нагадали рибалкам правила поводження на кризі. 12 січня профілактичні заходи під назвою "Лід — небезпека!" провели на заплаві річки Стир, що поруч із вулицею Ковельською, - повідомляє



Як розповів провідний інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Антон Луцюк, у рибалок оглядали засоби рятування та залишали для них пам'ятку з правилами поводження на кризі.



"Ми бачимо дуже багато рибалок. В нас вже майже тиждень дуже стійкі морози, тобто люди впевнено виходять на лід, хоча є ділянки, ми бачимо, де лід дуже тонкий", — каже рятувальник.



На заплаві з самого ранку на річці пенсіонер Веніамін Голопа. Чоловік розповів, що рибалить на льоду вже 50 років, і правила поводження на кризі знає достеменно. Попри це, каже, три роки тому таки під лід провалився.



"Це біля Боремля було.Якби не хлопці, то я б пішов на дно. Хлопці шнурка кинули і витягнули мене. От і все", — сказав волинянин.



Риболовля — це хобі, розповів лучанин Степан, який приїхав на річку з нічної зміни сторожа. Чоловік зазначив: сьогодні риболовля "слабенька".



"За годину – два окуні. Слабо, слабо бере. По першому льоді я дуже сильно ловив, по 5-7 кілограмів. Окунь, плотва... Поки лід не розставав, дуже добре брало", — каже чоловік.



Небезпека опинитися у крижаній воді та морозна погода їх не лякає, розповів рибалка Володимир, хоча він один із тих, хто через власну необережність теж побував в ополонці.



"Захотілося до камиша підлізти, а там крига тонка. – І як врятувалися? – Просто. На спину ліг, виповз та й все. Рибалка тяне! Хочеш не хочеш, проснувся — і на рибалочку", — говорить чоловік.



На кризі потрібно не втрачати пильність, зазначив водолаз-рятувальник Олександр Сушко. З його слів, із собою треба мати засоби для порятунку, за можливості рибалити поблизу людей і тримати з ними дистанцію у декілька метрів та не виходити на лід, тонший десяти сантиметрів.



"Якщо він білий – там є повітря, отже максимально тонкий, туди краще не ходити. Так само біля очерету, в отаких місцях", — говорить водолаз.



Якщо людина таки провалилася під кригу, каже водолаз-рятувальник Олександр Сушко, необхідно кликати на допомогу, якщо поруч є люди. У тому випадку, якщо поруч нікого, треба зняти з себе одяг, щоб було легше вилізти з ополонки, опертися об лід ногою, перекотитися боком і відповзти від місця провалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на річці Стир під час морозів вистачає охочих порибалити на льоду. Небезпека не лякає любителів зимової риболовлі.Ррятувальники й водолази нагадали рибалкам правила поводження на кризі. 12 січня профілактичні заходи під назвою "Лід — небезпека!" провели на заплаві річки Стир, що поруч із вулицею Ковельською, - повідомляє Суспільне Як розповів провідний інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, у рибалок оглядали засоби рятування та залишали для них пам'ятку з правилами поводження на кризі."Ми бачимо дуже багато рибалок. В нас вже майже тиждень дуже стійкі морози, тобто люди впевнено виходять на лід, хоча є ділянки, ми бачимо, де лід дуже тонкий", — каже рятувальник.На заплаві з самого ранку на річці пенсіонер. Чоловік розповів, що рибалить на льоду вже 50 років, і правила поводження на кризі знає достеменно. Попри це, каже, три роки тому таки під лід провалився."Це біля Боремля було.Якби не хлопці, то я б пішов на дно. Хлопці шнурка кинули і витягнули мене. От і все", — сказав волинянин.Риболовля — це хобі, розповів лучанин, який приїхав на річку з нічної зміни сторожа. Чоловік зазначив: сьогодні риболовля "слабенька"."За годину – два окуні. Слабо, слабо бере. По першому льоді я дуже сильно ловив, по 5-7 кілограмів. Окунь, плотва... Поки лід не розставав, дуже добре брало", — каже чоловік.Небезпека опинитися у крижаній воді та морозна погода їх не лякає, розповів рибалка, хоча він один із тих, хто через власну необережність теж побував в ополонці."Захотілося до камиша підлізти, а там крига тонка. – І як врятувалися? – Просто. На спину ліг, виповз та й все. Рибалка тяне! Хочеш не хочеш, проснувся — і на рибалочку", — говорить чоловік.На кризі потрібно не втрачати пильність, зазначив водолаз-рятувальник Олександр Сушко. З його слів, із собою треба мати засоби для порятунку, за можливості рибалити поблизу людей і тримати з ними дистанцію у декілька метрів та не виходити на лід, тонший десяти сантиметрів."Якщо він білий – там є повітря, отже максимально тонкий, туди краще не ходити. Так само біля очерету, в отаких місцях", — говорить водолаз.Якщо людина таки провалилася під кригу, каже водолаз-рятувальник, необхідно кликати на допомогу, якщо поруч є люди. У тому випадку, якщо поруч нікого, треба зняти з себе одяг, щоб було легше вилізти з ополонки, опертися об лід ногою, перекотитися боком і відповзти від місця провалу.

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