На Волині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини
Сьогодні, 22:49
Волинські вогнеборці ліквідували пожежу у селищі Любешів, в будинку знайшли тіло людини.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
12 січня о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів, Камінь-Каширського району, що на вул. Березне.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судче, які організували ланку ГДЗС для роботи в задимленому середовищі. Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали 3 водяних ствола. Знайдено тіло людини.
Причина пожежі з‘ясовується…
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
12 січня о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів, Камінь-Каширського району, що на вул. Березне.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судче, які організували ланку ГДЗС для роботи в задимленому середовищі. Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали 3 водяних ствола. Знайдено тіло людини.
Причина пожежі з‘ясовується…
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