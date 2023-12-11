На Волині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



12 січня о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів, Камінь-Каширського району, що на вул. Березне.



На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судче, які організували ланку ГДЗС для роботи в задимленому середовищі. Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали 3 водяних ствола. Знайдено тіло людини.



Причина пожежі з‘ясовується…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вогнеборці ліквідували пожежу у селищі Любешів, в будинку знайшли тіло людини.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.12 січня о 19:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Любешів, Камінь-Каширського району, що на вул. Березне.На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судче, які організували ланку ГДЗС для роботи в задимленому середовищі. Локалізувати пожежу вдалося о 20:26 та ліквідувати о 20:41. Загалом на гасіння подали 3 водяних ствола. Знайдено тіло людини.Причина пожежі з‘ясовується…

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