Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.
В області – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.
В області – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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