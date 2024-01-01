Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.

В області – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Місцями хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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