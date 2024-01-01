Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер

Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

«13 січня вночі та вранці, в Луцьку та по області, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Рівень небезпечності – І, жовтий», - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер


Окрім того, 13-21 січня в Луцьку та по області збережеться ожеледиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років
Сьогодні, 14:25
На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба
Сьогодні, 14:11
Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер
Сьогодні, 13:58
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
Сьогодні, 13:43
Зеленського просять нагородити полеглого Героя з Волині
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
11 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
09 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
08 січень, 20:00
Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
08 січень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лікарі провели пацієнтці одразу дві операції під одним наркозом
Сьогодні, 15:41
 0
Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП
Сьогодні, 15:28
 0
Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Куницьким
Сьогодні, 15:10
 0
Чи можна жінкам ходити до церкви без хустки та не у спідниці: пояснення Епіфанія
Сьогодні, 14:53
 0
Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8