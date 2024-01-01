На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба

На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба
У Локачинській громаді сьогодні, 12 січня, зустрінуть скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Андрія Чуба.

Про це повідомив Тарас Хом’як у Локачинській селищній раді.

Старший солдат Чуб Андрій Миколайович загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Житель села Новий Загорів у бою отримав поранення, несумісні з життям.

За інформацією Тараса Хом’яка, прибуття кортежу з тілом загиблого Захисника Чуба Андрія очікується сьогодні, 12 січня, в другій половині дня. Зустріч відбудеться біля блокпоста в Локачах. Потім відбудеться піша хода по вулицях Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться в село Новий Загорів до будинку, де проживав Андрій.

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Теги: загиблі, війна
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