На Волині зустрічатимуть тіло Героя Андрія Чуба

Андрія Чуба.



Про це повідомив Тарас Хом’як у Локачинській селищній раді.



Старший солдат Чуб Андрій Миколайович загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Житель села Новий Загорів у бою отримав поранення, несумісні з життям.



За інформацією Тараса Хом’яка, прибуття кортежу з тілом загиблого Захисника Чуба Андрія очікується сьогодні, 12 січня, в другій половині дня. Зустріч відбудеться біля блокпоста в Локачах. Потім відбудеться піша хода по вулицях Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться в село Новий Загорів до будинку, де проживав Андрій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачинській громаді сьогодні, 12 січня, зустрінуть скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовцяПро це повідомиву Локачинській селищній раді.Старший солдат Чуб Андрій Миколайовичщодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Житель села Новий Загорів у бою отримав поранення, несумісні з життям.За інформацією Тараса Хом’яка, прибуття кортежу з тілом загиблого Захисника Чуба Андрія очікується сьогодні, 12 січня, в другій половині дня. Зустріч відбудеться біля блокпоста в Локачах. Потім відбудеться піша хода по вулицях Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться в село Новий Загорів до будинку, де проживав Андрій.

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