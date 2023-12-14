Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років

переправлення ухилянтів через кордон.



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З вироку суду Камінь-Каширського районного суду стало відомо, що слідство підтвердило факти переправлення за кордон 14 ухилянтів.



У матеріалах справи зазначили, що підприємець вносив ухилянтів до електронної системи "Шлях" і видавав їх за водіїв міжнародних перевезень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.



Ухвалюючи рішення про покарання суд врахував, що волинянина вперше притягують до кримінальної відповідальності і він має другу групу інвалідності.



"До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд відносить вчинення злочину з використанням умов воєнного стану", — йдеться у вироку.



Зрештою чоловіка визнали винним у незаконному переправленні осіб через кордон і призначили йому п’ять років тюрми. Також волинянину на два роки заборонили обіймати керівні посади на підприємствах усіх форм власності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До п’яти років позбавлення волі на Волині засудили підприємця, який налагодив механізмПро це пише Суспільне З вироку суду Камінь-Каширського районного суду стало відомо, що слідство підтвердило факти переправлення за кордон 14 ухилянтів.У матеріалах справи зазначили, що підприємець вносив ухилянтів до електронної системи "Шлях" і видавав їх за водіїв міжнародних перевезень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.Ухвалюючи рішення про покарання суд врахував, що волинянина вперше притягують до кримінальної відповідальності і він має другу групу інвалідності."До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд відносить вчинення злочину з використанням умов воєнного стану", — йдеться у вироку.Зрештою чоловіка визнали винним у незаконному переправленні осіб через кордон і призначили йому п’ять років тюрми. Також волинянину на два роки заборонили обіймати керівні посади на підприємствах усіх форм власності.

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