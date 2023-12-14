Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років

Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років
До п’яти років позбавлення волі на Волині засудили підприємця, який налагодив механізм переправлення ухилянтів через кордон.

Про це пише Суспільне.

З вироку суду Камінь-Каширського районного суду стало відомо, що слідство підтвердило факти переправлення за кордон 14 ухилянтів.

У матеріалах справи зазначили, що підприємець вносив ухилянтів до електронної системи "Шлях" і видавав їх за водіїв міжнародних перевезень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Ухвалюючи рішення про покарання суд врахував, що волинянина вперше притягують до кримінальної відповідальності і він має другу групу інвалідності.

"До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд відносить вчинення злочину з використанням умов воєнного стану", — йдеться у вироку.

Зрештою чоловіка визнали винним у незаконному переправленні осіб через кордон і призначили йому п’ять років тюрми. Також волинянину на два роки заборонили обіймати керівні посади на підприємствах усіх форм власності.

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Теги: ухилянт, кордон
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