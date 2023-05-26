Чи можна жінкам ходити до церкви без хустки та не у спідниці: пояснення Епіфанія
Сьогодні, 14:53
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній закликав вірян відвідувати храми та не хвилюватись через свій одяг або незнання церковних традицій.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
Митрополит Епіфаній наголосив, що приходити до храму можна, не знаючи молитов чи церковних правил. Він додав, що Православна церква України відкрита для всіх. Також митрополит додав, що одяг немає значення.
"Я завжди говорив, що не обов'язково жінкам, коли вперше приходять до храму, якщо немає хустки чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною, навпаки, людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримують, їй дадуть пораду", - пояснив він.
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Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
Митрополит Епіфаній наголосив, що приходити до храму можна, не знаючи молитов чи церковних правил. Він додав, що Православна церква України відкрита для всіх. Також митрополит додав, що одяг немає значення.
"Я завжди говорив, що не обов'язково жінкам, коли вперше приходять до храму, якщо немає хустки чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною, навпаки, людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримують, їй дадуть пораду", - пояснив він.
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