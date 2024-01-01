Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Куницьким

Мешканці села Сильне Цуманської громади на Волині провели ввійськовослужбовцяПро це повідомили у Сильненському старостинському окрузі.Волиняни зі скорботою в серцях провели в останню дорогу Захисника, краянина Куницького Павла Юрійовича.«Наш односельчанин, з перших днів війни, не вагаючись, став на захист нашої держави. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять Павла. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - зазначили у громаді.