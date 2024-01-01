Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Куницьким
Сьогодні, 15:10
Мешканці села Сильне Цуманської громади на Волині провели в останню путь військовослужбовця Павла Куницького.
Про це повідомили у Сильненському старостинському окрузі.
Волиняни зі скорботою в серцях провели в останню дорогу Захисника, краянина Куницького Павла Юрійовича.
«Наш односельчанин, з перших днів війни, не вагаючись, став на захист нашої держави. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять Павла. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - зазначили у громаді.
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Про це повідомили у Сильненському старостинському окрузі.
Волиняни зі скорботою в серцях провели в останню дорогу Захисника, краянина Куницького Павла Юрійовича.
«Наш односельчанин, з перших днів війни, не вагаючись, став на захист нашої держави. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять Павла. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - зазначили у громаді.
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