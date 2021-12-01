На Волині лікарі провели пацієнтці одразу дві операції під одним наркозом
Сьогодні, 15:41
Під одним наркозом дві командаи лікарів Володимирського територіального медичного об'єднання провели одночасно два оперативних втручання пацієнтці.
Про це повідомили у фейсбуці Володимирського ТМО.
"Завдяки кваліфікованій команді професіоналів Володимирського ТМО, найсучаснішому обладнанню та відповідності міжнародним стандартам одномоментні операції стають невід’ємною частиною життя для лікарів і пацієнтів", - йдеться у дописі.
Відомо, що 49-річна пацієнтка страждала частими аномальними матковими кровотечами та мала болючі відчуття в ділянці правого підребер'я.
Після детального обстеження лікарі Володимирського ТМО прийняли рішення провести дві міні-інвазивних операції одночасно. Команда хірургів та гінекологів провели пацієнтці лапароскопічну екстирпацію матки з придатками та лапароскопічну холецистектомію.
У медзакладі повідомили, що операція пройшла успішно та наголосили, що такий метод має перевагу для пацієнтів, оскільки сприяє швидкій реабілітації в післяопераційному періоді.
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Про це повідомили у фейсбуці Володимирського ТМО.
"Завдяки кваліфікованій команді професіоналів Володимирського ТМО, найсучаснішому обладнанню та відповідності міжнародним стандартам одномоментні операції стають невід’ємною частиною життя для лікарів і пацієнтів", - йдеться у дописі.
Відомо, що 49-річна пацієнтка страждала частими аномальними матковими кровотечами та мала болючі відчуття в ділянці правого підребер'я.
Після детального обстеження лікарі Володимирського ТМО прийняли рішення провести дві міні-інвазивних операції одночасно. Команда хірургів та гінекологів провели пацієнтці лапароскопічну екстирпацію матки з придатками та лапароскопічну холецистектомію.
У медзакладі повідомили, що операція пройшла успішно та наголосили, що такий метод має перевагу для пацієнтів, оскільки сприяє швидкій реабілітації в післяопераційному періоді.
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