На Волині лікарі провели пацієнтці одразу дві операції під одним наркозом

На Волині лікарі провели пацієнтці одразу дві операції під одним наркозом
Під одним наркозом дві командаи лікарів Володимирського територіального медичного об'єднання провели одночасно два оперативних втручання пацієнтці.

Про це повідомили у фейсбуці Володимирського ТМО.

"Завдяки кваліфікованій команді професіоналів Володимирського ТМО, найсучаснішому обладнанню та відповідності міжнародним стандартам одномоментні операції стають невід’ємною частиною життя для лікарів і пацієнтів", - йдеться у дописі.

Відомо, що 49-річна пацієнтка страждала частими аномальними матковими кровотечами та мала болючі відчуття в ділянці правого підребер'я.

Після детального обстеження лікарі Володимирського ТМО прийняли рішення провести дві міні-інвазивних операції одночасно. Команда хірургів та гінекологів провели пацієнтці лапароскопічну екстирпацію матки з придатками та лапароскопічну холецистектомію.
На Волині лікарі провели пацієнтці одразу дві операції під одним наркозом


У медзакладі повідомили, що операція пройшла успішно та наголосили, що такий метод має перевагу для пацієнтів, оскільки сприяє швидкій реабілітації в післяопераційному періоді.

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Теги: операція, лапароскопія, Володимир, Волинь
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