Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП

Працівники СБУ повідомили про заочну підозру митрополиту УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Луганська до рф.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП), який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті.За даними слідства, у вересні 2022 року клірик прибув до кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф.Там вінросії проти нашої держави та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини.У травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтераТоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радникомвиступив за прийняття так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Раніше за поданням СБУ РНБО України застосувала до нього санкції.Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.