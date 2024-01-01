Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції

Луцька міськрада передала за запитами військових частин чималу партію дронів та зарядних станцій.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Реагуючи на лист керівництва військової частини А4100, де служить чимало жителів Луцької громади, мерія передала в якості гуманітарної допомоги найнеобхідніше для армійців. Йдеться про DJI MAVIC 3T - 3 штуки та DJI MAVIC 3Е - 2 штуки.А підрозділи військової частини А3719, що виконують бойові завдання з оборони України від окупанта на Донецькому напрямку, отримали від муніципалітету БпЛА DJI MAVIC PRO 3 - 2 одиниці та зарядні станції EcoFlow - 2 одиниці.Не залишилася і без допомоги «крил» військова частина А 4722. Військові отримали DJI MAVIC 3E (Enterprise) - 1шт. та DJI MAVIC 3 (Thermal) – 2 шт.«Триває робота й щодо подальшого виконання запитів від військових щодо закупівлі обладнання для виконання оперативних завдань», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, Ковельська міськрададля волинської тероборони.