Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони

Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони
Приїхали закуплені Ковельською міською радою понад пів сотні радіостанцій Motorola. Найближчим часом їх передадуть волинським воїнам на фронт.

Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.

На 50 рацій надійшов офіційний запит від 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони

Вартість закупівлі – майже 1,9 мільйона гривень.
Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони

«Чекаємо також на поставку 6 комплектів радіорелейних станцій», - зазначив Чайка.

Нагадаємо, волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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