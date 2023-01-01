Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони
Сьогодні, 15:48
Приїхали закуплені Ковельською міською радою понад пів сотні радіостанцій Motorola. Найближчим часом їх передадуть волинським воїнам на фронт.
Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.
На 50 рацій надійшов офіційний запит від 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Вартість закупівлі – майже 1,9 мільйона гривень.
«Чекаємо також на поставку 6 комплектів радіорелейних станцій», - зазначив Чайка.
Нагадаємо, волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.
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Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.
На 50 рацій надійшов офіційний запит від 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Вартість закупівлі – майже 1,9 мільйона гривень.
«Чекаємо також на поставку 6 комплектів радіорелейних станцій», - зазначив Чайка.
Нагадаємо, волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.
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