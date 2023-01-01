Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони





Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.



На 50 рацій надійшов офіційний запит від 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.



Вартість закупівлі – майже 1,9 мільйона гривень.



«Чекаємо також на поставку 6 комплектів радіорелейних станцій», - зазначив Чайка.



Нагадаємо, волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приїхали закуплені Ковельською міською радою понад пів сотні радіостанцій Motorola. Найближчим часом їх передадуть волинським воїнам на фронт.Про це у телеграмі повідомляє Ковельський міський головаНа 50 рацій надійшов офіційний запит від 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.Вартість закупівлі – майже 1,9 мільйона гривень.«Чекаємо також на поставку 6 комплектів радіорелейних станцій», - зазначив Чайка.Нагадаємо, волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.

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