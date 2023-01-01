У Луцьку в аварію потрапили три автівки





Про це пише



Як розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Коваленко, патрульні встановили, що водій Hyundai, здійснюючи поворот, не пропустив ВАЗ, який рухався в зустрічному напрямкую



У результаті Hyundai зіштовхнувся з ВАЗом.



Під час удару Hyundai також за інерцією відкинуло вбік, що призвело до ще одного зіткнення з автомобілем марки Renault .



«На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП», – додала речниця патрульних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Конякіна у Луцьку сьогодні, 27 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю відразу трьох автомобілів.Про це пише Конкурент Як розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області, патрульні встановили, що водій Hyundai, здійснюючи поворот, не пропустив ВАЗ, який рухався в зустрічному напрямкуюУ результаті Hyundai зіштовхнувся з ВАЗом.Під час удару Hyundai також за інерцією відкинуло вбік, що призвело до ще одного зіткнення з автомобілем марки Renault .«На водія-винуватця патрульніза ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП», – додала речниця патрульних.

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