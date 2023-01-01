У Луцьку в аварію потрапили три автівки

У Луцьку в аварію потрапили три автівки
На вулиці Конякіна у Луцьку сьогодні, 27 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю відразу трьох автомобілів.

Про це пише Конкурент.

Як розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Коваленко, патрульні встановили, що водій Hyundai, здійснюючи поворот, не пропустив ВАЗ, який рухався в зустрічному напрямкую

У результаті Hyundai зіштовхнувся з ВАЗом.

Під час удару Hyundai також за інерцією відкинуло вбік, що призвело до ще одного зіткнення з автомобілем марки Renault .

«На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП», – додала речниця патрульних.

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Теги: ДТП, Луцьк
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