У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Луцьку патрульні виявили в громадянина близько два десятка пакетиків з ймовірними наркотиками.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 27 грудня, патрульні роти ТОР контролювали порядок в місті. Проїжджаючи вулицею Івана Франка, вони помітили чоловіка, який поводився підозріло.Громадянин, побачивши екіпаж поліцейських, різко почав бігти та викинув з кишені поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження, що за зовнішніми ознаками була схожа на наркотичну.Усього на місці інспектори виявили близько 20 таких пакунків.ТОРівці наздогнали втікача, ним виявився 37-річний місцевий житель.Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина. Також поки працювала СОГ патрульні забезпечували охорону місця події.