У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:22
У Луцьку патрульні виявили в громадянина близько два десятка пакетиків з ймовірними наркотиками.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 27 грудня, патрульні роти ТОР контролювали порядок в місті. Проїжджаючи вулицею Івана Франка, вони помітили чоловіка, який поводився підозріло.
Громадянин, побачивши екіпаж поліцейських, різко почав бігти та викинув з кишені поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження, що за зовнішніми ознаками була схожа на наркотичну.
Усього на місці інспектори виявили близько 20 таких пакунків.
ТОРівці наздогнали втікача, ним виявився 37-річний місцевий житель.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина. Також поки працювала СОГ патрульні забезпечували охорону місця події.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 27 грудня, патрульні роти ТОР контролювали порядок в місті. Проїжджаючи вулицею Івана Франка, вони помітили чоловіка, який поводився підозріло.
Громадянин, побачивши екіпаж поліцейських, різко почав бігти та викинув з кишені поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження, що за зовнішніми ознаками була схожа на наркотичну.
Усього на місці інспектори виявили близько 20 таких пакунків.
ТОРівці наздогнали втікача, ним виявився 37-річний місцевий житель.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина. Також поки працювала СОГ патрульні забезпечували охорону місця події.
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