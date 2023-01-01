Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
Підтвердили загибель волинянина Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Трагічна звістка з фронту знову надійшла до нашої громади. Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м. Любомль – Кузьмича Романа Івановича, 26.10.1985 р.н., який вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи та схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу", - йдеться в повідомленні.
Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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