Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти

Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти.



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"Трагічна звістка з фронту знову надійшла до нашої громади. Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м. Любомль – Кузьмича Романа Івановича, 26.10.1985 р.н., який вважався зниклим безвісти.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи та схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель волинянина, який вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Любомльській громаді."Трагічна звістка з фронту знову надійшла до нашої громади. Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м. Любомль – Кузьмича Романа Івановича, 26.10.1985 р.н., який вважався зниклим безвісти.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи та схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу", - йдеться в повідомленні.

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