Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:52
Підтвердили загибель волинянина Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Трагічна звістка з фронту знову надійшла до нашої громади. Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м. Любомль – Кузьмича Романа Івановича, 26.10.1985 р.н., який вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи та схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Трагічна звістка з фронту знову надійшла до нашої громади. Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м. Любомль – Кузьмича Романа Івановича, 26.10.1985 р.н., який вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи та схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:52
В уряді попередили про можливі затримки з виплатами зарплат і пенсій, якщо Захід не надасть фінансування
Сьогодні, 16:40
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:22