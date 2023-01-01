Скільки дронів може виробляти Україна: FPV, ударних і далекобійних

Скільки дронів може виробляти Україна: FPV, ударних і далекобійних
Україна здатна виробити понад мільйон FPV-дронів. Також країна вироблятиме й інші види безпілотників.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна здатна буде виробити 10 тисяч ударних дронів. Також країна зможе виготовити 1000 далекобійних безпілотників.

Окремо Камишін підкреслив, що є можливості виготовити понад мільйон FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

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Теги: дрон, ЗСУ
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