Скільки дронів може виробляти Україна: FPV, ударних і далекобійних





Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє



За його словами, Україна здатна буде виробити 10 тисяч ударних дронів. Також країна зможе виготовити 1000 далекобійних безпілотників.



Окремо Камишін підкреслив, що є можливості виготовити понад мільйон FPV-дронів.



Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.



Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна здатна виробити понад мільйон FPV-дронів. Також країна вироблятиме й інші види безпілотників.Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, повідомляє РБК-Україна За його словами, Україна здатна буде виробити 10 тисяч ударних дронів. Також країна зможе виготовити 1000Окремо Камишін підкреслив, що є можливості виготовити понад мільйон FPV-дронів.Нагадаємо, раніше президент Українипід час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

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