Громада на Волині закупила на фронт екскаватор-навантажувач
Сьогодні, 18:26
Для потреб військовослужбовців Волинської тероборони на передовій Ратнівська громада придбала екскаватор-навантажувач.
Про це повідомляє у фейсбуці 100 окрема бригада Тро ЗСУ.
Коштом Ратнівської територіальної громади для потреб Волинської бригади тероборони закуплено і доставлено на схід України новенький екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITE MASTER.
«Наголошуємо, що така техніка вкрай необхідна інженерним підрозділам 100 обр ТрО – вона вже активно працює і наближає нашу Перемогу!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.
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Про це повідомляє у фейсбуці 100 окрема бригада Тро ЗСУ.
Коштом Ратнівської територіальної громади для потреб Волинської бригади тероборони закуплено і доставлено на схід України новенький екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITE MASTER.
«Наголошуємо, що така техніка вкрай необхідна інженерним підрозділам 100 обр ТрО – вона вже активно працює і наближає нашу Перемогу!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.
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