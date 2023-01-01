Громада на Волині закупила на фронт екскаватор-навантажувач





Про це повідомляє у фейсбуці 100 окрема бригада Тро ЗСУ.



Коштом Ратнівської територіальної громади для потреб Волинської бригади тероборони закуплено і доставлено на схід України новенький екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITE MASTER.



«Наголошуємо, що така техніка вкрай необхідна інженерним підрозділам 100 обр ТрО – вона вже активно працює і наближає нашу Перемогу!» - зазначили у військовій частині.



Нагадаємо, Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони.

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