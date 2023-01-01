Військові пройшли реабілітацію у санаторії на Волині
Сьогодні, 18:47
25 ветеранів, які отримали інвалідність через бойові дії пройшли реабілітацію у санаторії матері і дитини «Пролісок». Кожному була підібрана індивідуальна програма відновлення відповідно до стану здоров'я.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Ініціатива у проведенні 12-ти денного табору для військових належить департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОДА та обласному центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
«Учасників реабілітації було відібрано за таким принципом: ми звернулися до територіальних громад нашої області, щоб вони повідомили, хто бажає прийняти участь у фізкультурно-спортивній реабілітації. Кожна громада подала свої кандидатів, – зазначив очільник центру «Інваспорт» Віктор Галан-Влащук. – Також на офіційних сторінках обласної військової адміністрації та обласної ради була оприлюднена інформація про те, що можна взяти участь у таборуванні, заповнивши спеціальну онлайн-форму».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Ініціатива у проведенні 12-ти денного табору для військових належить департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОДА та обласному центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
«Учасників реабілітації було відібрано за таким принципом: ми звернулися до територіальних громад нашої області, щоб вони повідомили, хто бажає прийняти участь у фізкультурно-спортивній реабілітації. Кожна громада подала свої кандидатів, – зазначив очільник центру «Інваспорт» Віктор Галан-Влащук. – Також на офіційних сторінках обласної військової адміністрації та обласної ради була оприлюднена інформація про те, що можна взяти участь у таборуванні, заповнивши спеціальну онлайн-форму».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військові пройшли реабілітацію у санаторії на Волині
Сьогодні, 18:47
У луцькій лікарні зупинилося серце Героя Павла Ромашука
Сьогодні, 18:28
Громада на Волині закупила на фронт екскаватор-навантажувач
Сьогодні, 18:26
Волинянин не прибув до ТЦК, бо не мав грошей на проїзд
Сьогодні, 18:01