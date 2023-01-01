Військові пройшли реабілітацію у санаторії на Волині

Військові пройшли реабілітацію у санаторії на Волині
25 ветеранів, які отримали інвалідність через бойові дії пройшли реабілітацію у санаторії матері і дитини «Пролісок». Кожному була підібрана індивідуальна програма відновлення відповідно до стану здоров'я.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Ініціатива у проведенні 12-ти денного табору для військових належить департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОДА та обласному центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

«Учасників реабілітації було відібрано за таким принципом: ми звернулися до територіальних громад нашої області, щоб вони повідомили, хто бажає прийняти участь у фізкультурно-спортивній реабілітації. Кожна громада подала свої кандидатів, – зазначив очільник центру «Інваспорт» Віктор Галан-Влащук. – Також на офіційних сторінках обласної військової адміністрації та обласної ради була оприлюднена інформація про те, що можна взяти участь у таборуванні, заповнивши спеціальну онлайн-форму».


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Теги: реабілітація, військові
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