Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.
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