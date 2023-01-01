Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.



По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

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