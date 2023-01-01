Пушилін отримав 15 років за ґратами

Пушилін отримав 15 років за ґратами
До 15 років позбавлення волі в Україні засудили псевдо голову так званої «днр» Дениса Пушиліна.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок щодо ватажка незаконно створеної на території Донеччини «республіки».

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Засудженому призначено максимальне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «днр». На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон «про референдум днр з питання входження до складу рф».

Ватажок «днр» неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до рф. Тим самим закликав до захоплення рф території України.

Зрештою, на підставі підписаного «головою» нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових рф проведено незаконне «народне волевиявлення».

А 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Досудове розслідування - слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року до 15 років позбавлення волі засуджено окупаційного «губернатора» Херсонщини. Його визнано винним у держзраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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Теги: суд, вирок
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Коментарі 1
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Уроди, ДОВІЧНЕ!!! П.С. за все зло яке він зробив 15ть ви серйозно, УРОДИ!!
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