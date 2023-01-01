У луцькій лікарні зупинилося серце Героя Павла Ромашука

Сьогодні, 27 грудня, сповістили про смерть захисника з Ковеля. У лікарні в Луцьку помер 43-річнийПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаПавло Ромашук добровільно став на захист країни у березні минулого року. У березні 2023 року він отримав важке поранення. Після цього – довготривале лікування у госпіталях. Останніх декілька місяців був на лікуванні та реабілітації на Волині.На жаль, наслідки війни не минули для нього безслідно. Життя обірвала війна, хоч смерть безпосередньо і не повʼязана з бойовими діями.Тож, завтра у Ковелі будуть прощатися із двома воїнами –та Павлом Ромашуком.Чин похорону буде відбуватися так:11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;хода до центру міста;орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради.та Павла Ромашука на Алеї Героїв міського кладовища.«Висловлюю співчуття родинам захисників. Вічна їм пам’ять!» - зазначив Ігор Чайка.