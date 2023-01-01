У луцькій лікарні зупинилося серце Героя Павла Ромашука
Сьогодні, 18:28
Сьогодні, 27 грудня, сповістили про смерть захисника з Ковеля. У лікарні в Луцьку помер 43-річний Павло Ромашук.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Павло Ромашук добровільно став на захист країни у березні минулого року. У березні 2023 року він отримав важке поранення. Після цього – довготривале лікування у госпіталях. Останніх декілька місяців був на лікуванні та реабілітації на Волині.
На жаль, наслідки війни не минули для нього безслідно. Життя обірвала війна, хоч смерть безпосередньо і не повʼязана з бойовими діями.
Тож, завтра у Ковелі будуть прощатися із двома воїнами – Олександром Сілівончиком та Павлом Ромашуком.
Чин похорону буде відбуватися так:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста;
орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради.
Похоронять Олександра Сілівончика та Павла Ромашука на Алеї Героїв міського кладовища.
«Висловлюю співчуття родинам захисників. Вічна їм пам’ять!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Павло Ромашук добровільно став на захист країни у березні минулого року. У березні 2023 року він отримав важке поранення. Після цього – довготривале лікування у госпіталях. Останніх декілька місяців був на лікуванні та реабілітації на Волині.
На жаль, наслідки війни не минули для нього безслідно. Життя обірвала війна, хоч смерть безпосередньо і не повʼязана з бойовими діями.
Тож, завтра у Ковелі будуть прощатися із двома воїнами – Олександром Сілівончиком та Павлом Ромашуком.
Чин похорону буде відбуватися так:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста;
орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради.
Похоронять Олександра Сілівончика та Павла Ромашука на Алеї Героїв міського кладовища.
«Висловлюю співчуття родинам захисників. Вічна їм пам’ять!» - зазначив Ігор Чайка.
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