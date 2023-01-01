«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик

«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 27 грудня, до Ковеля прибуде кортеж «На щиті», який поверне додому тіло полеглого Героя Олександра Сілівончика.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Орієнтовний час прибуття – 10:50.

Богослужіння біля дому загиблого (вул. Шевченка, 9) відбудеться теж сьогодні о 15:00.

Прощатися із воїном будемо завтра, 28 грудня.

▪️11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪️хода до центру міста;

▪️12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що похоронять Олександра Сілівончика на Алеї Героїв міського кладовища.

"Прошу ковельчан прийти на гідно провести воїна в останню земну дорогу. Вічна йому пам’ять, честь, слава і вдячність!" - наголосив мер Ковеля.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових
Сьогодні, 11:08
У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Сьогодні, 10:48
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Сьогодні, 10:10
Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб
26 грудень, 11:30
Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
25 грудень, 11:30
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
25 грудень, 10:30
Трагічна звістка з фронту: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Артем Зуб Трагічна звістка з фронту: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Артем Зуб
25 грудень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ціна філіжанки кави в Україні: на якому місці Волинь
Сьогодні, 11:20
 0
У Володимирі за 100 мільйонів хочуть збудувати реабілітаційний центр для військових
Сьогодні, 11:08
 0
У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» загинула людина
Сьогодні, 10:48
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
 0
Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8