«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
Сьогодні, 27 грудня, до Ковеля прибуде кортеж «На щиті», який поверне додому тіло полеглого Героя Олександра Сілівончика.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Орієнтовний час прибуття – 10:50.
Богослужіння біля дому загиблого (вул. Шевченка, 9) відбудеться теж сьогодні о 15:00.
Прощатися із воїном будемо завтра, 28 грудня.
▪️11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста;
▪️12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що похоронять Олександра Сілівончика на Алеї Героїв міського кладовища.
"Прошу ковельчан прийти на гідно провести воїна в останню земну дорогу. Вічна йому пам’ять, честь, слава і вдячність!" - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Орієнтовний час прибуття – 10:50.
Богослужіння біля дому загиблого (вул. Шевченка, 9) відбудеться теж сьогодні о 15:00.
Прощатися із воїном будемо завтра, 28 грудня.
▪️11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста;
▪️12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що похоронять Олександра Сілівончика на Алеї Героїв міського кладовища.
"Прошу ковельчан прийти на гідно провести воїна в останню земну дорогу. Вічна йому пам’ять, честь, слава і вдячність!" - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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