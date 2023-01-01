«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик

полеглого Героя Олександра Сілівончика.



Про це Ігор Чайка.



"Орієнтовний час прибуття – 10:50.



Богослужіння біля дому загиблого (вул. Шевченка, 9) відбудеться теж сьогодні о 15:00.



Прощатися із воїном будемо завтра, 28 грудня.



▪️11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



▪️хода до центру міста;



▪️12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що похоронять Олександра Сілівончика на Алеї Героїв міського кладовища.



"Прошу ковельчан прийти на гідно провести воїна в останню земну дорогу. Вічна йому пам’ять, честь, слава і вдячність!" - наголосив мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 грудня, до Ковеля прибуде кортеж «На щиті», який поверне додому тілоПро це повідомив Ковельський міський голова"Орієнтовний час прибуття – 10:50.Богослужіння біля дому загиблого (вул. Шевченка, 9) відбудеться теж сьогодні о 15:00.Прощатися із воїном будемо завтра, 28 грудня.▪️11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪️хода до центру міста;▪️12:00 – громадянська панахида на площі біля міської ради", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що похоронять Олександра Сілівончика на Алеї Героїв міського кладовища."Прошу ковельчан прийти на гідно провести воїна в останню земну дорогу. Вічна йому пам’ять, честь, слава і вдячність!" - наголосив мер Ковеля.

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