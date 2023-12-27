Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов

Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Росія не готова до перемовин про завершення війни. Кремль робить ці заяви, аби знизити підтримку України.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю "Голосу Америки", пише LB.ua.

Він наголосив, що вимоги України щодо завершення війни викладені в 10 пунктах Формули миру. Російське ж бачення – це капітуляція України.

"Бо перемовини, які пропонує російська федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", – вважає він.

Днями американська газета New York Times опублікувала матеріал із посиланням на анонімів про те, що путін від вересня через посередників нібито сигналізує про те, що він готовий до припинення вогню і заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Газета зазначила, що деякі американські посадовці налаштовані скептично щодо цих "сигналів" і вважають їх черговою спробою Путіна ввести в оману.

У Головному управлінні розвідки на це сказали, що путін справді хотів би закінчити війну, але на своїх умовах.

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Теги: Росія, Україна, війна
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