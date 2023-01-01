Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:56
Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 355750 (+790) осіб,
– танків - 5913 (+14),
– бойових броньованих машин - 10973 (+17),
– артилерійських систем - 8376 (+10),
– РСЗВ - 934 (+0),
– засоби ППО - 616 (+2),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),
– крилаті ракети - 1620 (+2),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31),
– спеціальна техніка - 1240 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 355750 (+790) осіб,
– танків - 5913 (+14),
– бойових броньованих машин - 10973 (+17),
– артилерійських систем - 8376 (+10),
– РСЗВ - 934 (+0),
– засоби ППО - 616 (+2),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),
– крилаті ракети - 1620 (+2),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31),
– спеціальна техніка - 1240 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Сілівончик
Сьогодні, 10:25
Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція, – Данілов
Сьогодні, 10:10
Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:56
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:40