Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 355750 (+790) осіб,



– танків - 5913 (+14),



– бойових броньованих машин - 10973 (+17),



– артилерійських систем - 8376 (+10),



– РСЗВ - 934 (+0),



– засоби ППО - 616 (+2),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),



– крилаті ракети - 1620 (+2),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31),



– спеціальна техніка - 1240 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.– особового складу - близько 355750 (+790) осіб,– танків - 5913 (+14),– бойових броньованих машин - 10973 (+17),– артилерійських систем - 8376 (+10),– РСЗВ - 934 (+0),– засоби ППО - 616 (+2),– літаків - 329 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),– крилаті ракети - 1620 (+2),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31),– спеціальна техніка - 1240 (+1).Дані уточнюються.

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