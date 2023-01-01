Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів

Захисники за минулу добу знищили ще 790 російських окупантів
Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 355750 (+790) осіб,

– танків - 5913 (+14),

– бойових броньованих машин - 10973 (+17),

– артилерійських систем - 8376 (+10),

– РСЗВ - 934 (+0),

– засоби ППО - 616 (+2),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),

– крилаті ракети - 1620 (+2),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31),

– спеціальна техніка - 1240 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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